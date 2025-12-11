Vazduh u Srbiji ocenjen kao nezdrav: Udiše ga čak 40 odsto građana, štetan po hronične bolesnike

Glas Zaječara pre 53 minuta  |  Izvor: N1
Vazduh u Srbiji ocenjen kao nezdrav: Udiše ga čak 40 odsto građana, štetan po hronične bolesnike

Danas je vazduh u mnogim gradovima u Srbiji ponovo među najzagađenijima na svetu.

Vazduh je ocenjen kao nezdrav, a stručnjaci upozoravaju da su koncentracije štetnih čestica više i zbog vremenskih uslova, pre svega temperaturnih inverzija, koje zagađenje zadržavaju pri tlu. Ko su zapravo najveći zagađivači tokom zime i zašto su ovi pikovi toliko izraženi? Najveći zagađivači zimi su i dalje individualna ložišta, odnosno domaćinstva koja lože ugalj i drva, često u starim pećima i bez filtracije. To je glavni izvor PM10 i PM2.5 čestica u većini
