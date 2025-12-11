Austrijska policija na nogama zbog Delija: Jake policijske snage oko stadiona

Mondo pre 13 minuta  |  Jelena Bijeljić
Austrijska policija na nogama zbog Delija: Jake policijske snage oko stadiona

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Šturma u Gracu od 18.45 u okviru 6. kola Lige Evrope.

Austrijanci su ozbiljno shvatili dolazak 1.500 Delija na stadion i preduzeli sve mere predostrožnosti. Oko stadiona primećene su velike policijske snage koje su obezbeđivale pristalice srpskog šampiona dok su ušli na "Merkur arenu". Crvena zvezda je prvobitno bila kažnjena od strane Disciplinske komisije UEFA i trebalo je da bude bez gostujućih navijača na ovoj utakmici, ali je potom ta kazna poništena. Srpski šampion ima sedam bodova iz pet kola u Ligi Evrope, dok
