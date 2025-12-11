Zimske vremenske prilike u Srbiji: magla, niska oblačnost i najave zahlađenja krajem decembra

Naslovi.ai pre 30 minuta
Zimske vremenske prilike u Srbiji: magla, niska oblačnost i najave zahlađenja krajem decembra

Stabilno i suvo vreme sa maglom u nizijama i toplijim planinskim predelima, uz najave hladnijeg perioda i snega krajem meseca.

U Srbiji se trenutno zadržava stabilno i suvo vreme pod uticajem anticiklona, sa temperaturnom inverzijom koja donosi maglu i nisku oblačnost u nizijskim predelima, naročito na severu i zapadu zemlje, uključujući Beograd i Vojvodinu. U brdsko-planinskim krajevima je uglavnom sunčano i toplije. Mondo RTS N1 Info Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog guste magle sa smanjenom vidljivošću ispod 200 metara u Vojvodini, Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Velikom Pomoravlju, koja će se zadržati tokom celog dana. Magla otežava saobraćaj i vožnju, pa AMSS savetuje oprez i korišćenje glavnih putnih pravaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do osam sati na izlazu iz zemlje. Ozon Glas Zaječara Novi magazin Radio 021

Meteorolozi najavljuju da će decembar biti stabilan i topao u višim predelima, dok će nizije ostati maglovite i hladne. Krajem decembra očekuje se prodor hladnog vazduha sa severoistoka, što može doneti snežne padavine i ledene dane, sa mogućnošću belog Božića i Nove godine. Polarni vrtlog i skandinavski blok utiču na ovu promenu. Dnevnik Mondo Blic

U Novom Sadu će petak biti maglovit sa temperaturama od 3 do 6 stepeni, uz nepovoljne uslove za vožnju zbog magle i poledice. Radio 021

Ključne reči

VojvodinaSneg

