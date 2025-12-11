VREME DANAS: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Nedeljnik pre 1 sat
VREME DANAS: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda danas se tokom čitavog dana očekuju magla i niska oblačnost, a u ostalim krajevima magla se očekuje u jutarnjim časovima, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do tri stepena, a najviša u mestima sa maglom od tri do šest stepeni, a u ostalim krajevima od osam do 14 stepeni. U Beogradu će biti hladno, tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša oko šest stepeni.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

STIŽE sneg i hladni dani! Evo kakvo vreme nas čeka i šta nam donosi "zver sa istoka"

STIŽE sneg i hladni dani! Evo kakvo vreme nas čeka i šta nam donosi "zver sa istoka"

Dnevnik pre 2 minuta
Vreme danas: Ujutru magla i hladno, tokom dana pretežno sunčano

Vreme danas: Ujutru magla i hladno, tokom dana pretežno sunčano

Danas pre 1 sat
Magla otežava vožnju, do kraja nedelje niska oblačnost

Magla otežava vožnju, do kraja nedelje niska oblačnost

Moj Novi Sad pre 16 minuta
Vremenska prognoza: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Vremenska prognoza: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Serbian News Media pre 26 minuta
Stiže drastičan vremenski obrt: Ovakvu prognozu u decembru je malo ko očekivao!

Stiže drastičan vremenski obrt: Ovakvu prognozu u decembru je malo ko očekivao!

Alo pre 27 minuta
U delovima Srbije maglovito i oblačno, maksimalna temperatura do 14 stepeni

U delovima Srbije maglovito i oblačno, maksimalna temperatura do 14 stepeni

N1 Info pre 1 sat
Srbija prekrivena gustom maglom, sever u mraku celog dana - na jugu pokoji zrak sunca. Niska oblačnost će se zadržati do ovog…

Srbija prekrivena gustom maglom, sever u mraku celog dana - na jugu pokoji zrak sunca. Niska oblačnost će se zadržati do ovog datuma.

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Najava 9. sednice Skupštine grada Zrenjanina: budžet za 2026. godinu i poskupljenje vode pred odbornicima Skupština grada…

Najava 9. sednice Skupštine grada Zrenjanina: budžet za 2026. godinu i poskupljenje vode pred odbornicima Skupština grada Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 1 minut
Svaka kuća ima svoju tajnu: Domaćice otkrile kako nastaje česnica – najsjajnija zvezda na božićnoj trpezi

Svaka kuća ima svoju tajnu: Domaćice otkrile kako nastaje česnica – najsjajnija zvezda na božićnoj trpezi

Dnevnik pre 7 minuta
Tribina “Ne pristajemo na tišinu”: Femicid, nasilje i represija – tri lica istog sistema

Tribina “Ne pristajemo na tišinu”: Femicid, nasilje i represija – tri lica istog sistema

Luftika pre 1 minut
Dan otvorenih vrata na Fakultetu tehničkih nauka u subotu

Dan otvorenih vrata na Fakultetu tehničkih nauka u subotu

NoviSad.com pre 46 minuta
VREME DANAS: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

VREME DANAS: Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Nedeljnik pre 1 sat