Šapić: Ne razmišljam da podnesem ostavku

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da nije razmišljao da podnese ostavku zbog toga što je garaža za automobile "Pionirski park" blokirana i imaće gubitak, pošto saobraćaj onemogućava šatorsko naselje pritsalica Srpske napredne stranke, "Ćaćilend".

On je, na pitanje novinara na konferenciji za medije, koliki su gubici te garaže, zbog nemogućnosti da se do nje dođe vozilima i ko će to nadoknaditi, rekao da ne zna i da ih niko neće nadokanditi, „kao ni gubitke zbog toga što nisu radile škole i fakulteti“. „Uradio sam i više nego što sam mogao i rekao šta mislim o blokadama svake vrste. Protiv svake blokade sam 100 odsto, kako ovog dela grada (Pionirski park) tako i svakog drugog dela, svaki haos i remećenje