Šapić: Ne razmišljam da podnesem ostavku

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Beta
Šapić: Ne razmišljam da podnesem ostavku

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da nije razmišljao da podnese ostavku zbog toga što je garaža za automobile "Pionirski park" blokirana i imaće gubitak, pošto saobraćaj onemogućava šatorsko naselje pritsalica Srpske napredne stranke, "Ćaćilend".

On je, na pitanje novinara na konferenciji za medije, koliki su gubici te garaže, zbog nemogućnosti da se do nje dođe vozilima i ko će to nadoknaditi, rekao da ne zna i da ih niko neće nadokanditi, „kao ni gubitke zbog toga što nisu radile škole i fakulteti“. „Uradio sam i više nego što sam mogao i rekao šta mislim o blokadama svake vrste. Protiv svake blokade sam 100 odsto, kako ovog dela grada (Pionirski park) tako i svakog drugog dela, svaki haos i remećenje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

N1 Info pre 41 minuta
Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku, nema organizovanog dočeka Nove godine

Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku, nema organizovanog dočeka Nove godine

Nova ekonomija pre 6 minuta
Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku

Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku

Beta pre 7 minuta
BLOG Šapić tvrdi da grad ne može da garantuje bezbednost i zato se otkazuje doček Nove godine: A u 2026. nas čeka još kružnih…

BLOG Šapić tvrdi da grad ne može da garantuje bezbednost i zato se otkazuje doček Nove godine: A u 2026. nas čeka još kružnih tokova

Nova pre 41 minuta
Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

Novi magazin pre 31 minuta
Šapić: U Beogradu neće biti organizovanog dočeka Nove godine i Srpske nove godine

Šapić: U Beogradu neće biti organizovanog dočeka Nove godine i Srpske nove godine

Kurir pre 41 minuta
Šapić poručio da neće biti organizovanog dočeka Nove godine: „Ne želim da nijedno dete bude dovedeno u opasnost“

Šapić poručio da neće biti organizovanog dočeka Nove godine: „Ne želim da nijedno dete bude dovedeno u opasnost“

Dnevnik pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik BeogradaSrpska napredna stranka

Beograd, najnovije vesti »

Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

Šapić: Grad Beograd neće organizovati doček Nove godine iz bezbednosnih razloga

N1 Info pre 41 minuta
Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku, nema organizovanog dočeka Nove godine

Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku, nema organizovanog dočeka Nove godine

Nova ekonomija pre 6 minuta
Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku

Šapić: Nisam razmišljao da podnesem ostavku zbog blokade garaže u Pionirskom parku

Beta pre 7 minuta
BLOG Šapić tvrdi da grad ne može da garantuje bezbednost i zato se otkazuje doček Nove godine: A u 2026. nas čeka još kružnih…

BLOG Šapić tvrdi da grad ne može da garantuje bezbednost i zato se otkazuje doček Nove godine: A u 2026. nas čeka još kružnih tokova

Nova pre 41 minuta
Šapić: Ne razmišljam da podnesem ostavku

Šapić: Ne razmišljam da podnesem ostavku

Nova pre 12 minuta