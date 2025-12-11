Tramp pokrenuo zlatnu karticu za dobijanje državljanstva SAD, jedan od uslova - milion dolara

Radio 021 pre 30 minuta  |  Tanjug
Tramp pokrenuo zlatnu karticu za dobijanje državljanstva SAD, jedan od uslova - milion dolara

Američki predsednik Donald Tramp najavio je pokretanje novog, ekskluzivnog imigracionog programa, koji nudi direktan put do državljanstva za sve kvalifikovane i proverene osobe preko tzv. zlatne kartice.

"Trampova zlatna kartica Vlade SAD je danas stigla. Direktan put do državljanstva za sve kvalifikovane i proverene ljude. Stvarno uzbudljivo. Naše velike američke kompanije konačno mogu zadržati svoje neprocenjive talente. Vebsajt se otvara za 30 minuta! Trumpcard.gov", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Uz naknadu za obradu zahteva i provere Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) od 15.000 dolara, dobijate pravo na boravak u SAD u
