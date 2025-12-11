Otvorena fabrika Ariston u Nišu, Vučić: Simbol iskrenog prijateljstva Srbije i Italije

BEOGRAD - Fabrika italijanske kompanije Ariston u Nišu otvorena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je istakao da će ona biti značajna za ceo jug Srbije, kao i da je simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije.

Fabriku su zvanično otvorili zajedničkim pritiskom na dugme predsednik Vučić, predsednik kompanije Ariston Grup Paolo Merloni i ambasador Italije Luka Gori. "Otvaranje fabrike Ariston Climate Solutions nije samo značajan događaj za Niš i Nišlije, ljude iz okoline, a pomoći će i celom jugu Srbije, već je i simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije", rekao je Vučić. On je istakao da je za njega važno će tu do Nove godine biti zaposleno 175