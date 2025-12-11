„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“ – Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom zaobilazi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas, 11. decembra, posetiti Niš, kako bi otvorio fabrike „Ariston“ i „Palfinger“.

Najava posete objavljena je na zvaničnom sajtu Predsednika Srbije rano jutros, piše Danas. Do objavljivanja ovog teksta niški studenti u blokadi, kao ni opozicija i građanske organizacije nisu najavile okupljanje ili druge akcije, niti je bilo zvaničnih reagovanja, što je ranije bila „praksa“ pred takve posete . Vučić je, inače, sinoć u Briselu, nakon večere sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom,