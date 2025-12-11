Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je da izjava premijera Crne Gore Milojka Spajića samo potvrđuje tezu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da proširenje Evropske unije uspeva samo ako jača ravnopravna saradnja i ako se ceo region razvija zajedno.

Đurić je u objavi na mreži X, povodom Spajićeve izjave da će Crna Gora čekati Srbiju u EU od 2028. godine naglasio da je dobro imati ambicije, ali da je za sve u regionu bolje kada i javno i privatno lobiraju jedni za druge, a ne jedni protiv drugih. "Uz sve uvažavanje, spremnost pojedinih političara u regionu da pokažu da se odriču rodbine i komšiluka neće ubrzati bilo čiji put u EU. Najbolji smo kada jedni druge podržavamo, a ne kada se međusobno poredimo",