Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je da izjava premijera Crne Gore Milojka Spajića samo potvrđuje tezu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da proširenje Evropske unije uspeva samo ako jača ravnopravna saradnja i ako se ceo region razvija zajedno.

Đurić je u objavi na mreži X, povodom Spajićeve izjave da će Crna Gora čekati Srbiju u EU od 2028. godine naglasio da je dobro imati ambicije, ali da je za sve u regionu bolje kada i javno i privatno lobiraju jedni za druge, a ne jedni protiv drugih. "Uz sve uvažavanje, spremnost pojedinih političara u regionu da pokažu da se odriču rodbine i komšiluka neće ubrzati bilo čiji put u EU. Najbolji smo kada jedni druge podržavamo, a ne kada se međusobno poredimo",
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićCrna GoraEvropska UnijaEUSrbija i EUMarko ĐurićMilojko Spajić

Politika, najnovije vesti »

Duško Lopandić (SRCE): Srbija nema šanse da ozbiljno napreduje ka članstvu u EU

Duško Lopandić (SRCE): Srbija nema šanse da ozbiljno napreduje ka članstvu u EU

Danas pre 28 minuta
Vučić u Briselu: Verujem da će Srbija imati podršku EU u suočavanju sa izazovima u energetici

Vučić u Briselu: Verujem da će Srbija imati podršku EU u suočavanju sa izazovima u energetici

Serbian News Media pre 23 minuta
Ograđivanje ili objedinjavanje

Ograđivanje ili objedinjavanje

Radar pre 1 sat
Portparol Evropske komisije poručuje: Srbija će u EU kada ispuni kriterijume, ne postoje rokovi

Portparol Evropske komisije poručuje: Srbija će u EU kada ispuni kriterijume, ne postoje rokovi

Danas pre 1 sat
Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Telegraf pre 33 minuta