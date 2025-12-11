Marko Arnautović ovo nije doživeo 19 godina, austrijski napadač sa Zvezdom ispisuje istoriju protiv Šturma

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18:45) će izaći na teren Merkur Arene u Gracu, gde će za rivala u borbi za plasman u nokaut fazu Lige Evrope imati aktuelnog šampiona Austrije, ekipu Šturma.

Niti jedan od dva tima se ne nalazi u dobroj formi u samom šampionatu. To se, u slučaju crveno-belih, ne odnosi na LE. Zvezda je vezala dva trijumfa u Evropi, nad Lilom i FCSB-om, i sa dosta optimizma je došla u Austriju, pošto bi pobedom otišla na 10 bodova posle šest rundi i nadomak plasmana u nokaut fazu. To ipak treba ostvariti. Najveći znak pitanja se postavlja ispred imena Marka Arnautovića, koji je zbog povrede bio upitan, ali ga je Vladan Milojević poveo na