Veoma gusta magla danas očekuje ove delove Srbije: temperatura do 14 stepeni

U Srbiji u četvrtak ujutro maglovito ili uz nisku oblačnost.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, dok će na severu i zapadu zemlje, u niziijama, dolinama i kotlinama tokom celog dana biti maglovito i hladno. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -2 do 3°C, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6 stepeni. U Beogradu u četvrtak maglovito i hladno. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura 2°C, maksimalna dnevna 4. (Telegraf.rs)
