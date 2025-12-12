Za 6 meseci uradićemo više nego za 30 godina. "Sve što ovde legalizujete košta 100 evra!" Vučić obilazi centar "Svoj na svome"

Blic pre 34 minuta
Za 6 meseci uradićemo više nego za 30 godina. "Sve što ovde legalizujete košta 100 evra!" Vučić obilazi centar "Svoj na svome"…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi uslužni centar za legalizaciju po programu "Svoj na svome" u Gadžinom Hanu.

"Imamo 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome", rekao je predsednik Vučić. Ako do juna budemo imali nekih 600.000 zahteva, to će biti odlično, iako će svakako biti više zahteva, naglasio je on. Vučić je rekao da je primetio da građani prijavljuju i veliki broj pomoćnih objekata. On je rekao da će za ovih šest meseci koliko traje
