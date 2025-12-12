Upis prava svojine u Ćupriji: Opština i sutra pruža stručnu podršku

Večernje novosti pre 2 sata
Upis prava svojine u Ćupriji: Opština i sutra pruža stručnu podršku

LOKALNA samouprava u Ćupriji obavestila je građane da u subotu, 13. decembra od 9 do 13 časova mogu dobiti stručnu pomoć prilikom elektronskog prijavljivanja svojih nelegalnih objekata.

Foto: Z.R. Za ovu namenu radiće prijemna kancelarija u zgradi Urbanizma Opštinske uprave. Grad na Moravi pozvao je sve zainteresovane Ćupričane da iskoriste ovu priliku i dobiju neophodnu pomoć i informacije koje se odnose na pojednostavljen postupak koji je omogućen primenom Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
