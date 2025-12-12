Vučić: Zahtev za evidentiranje imovine podnelo 135.000 ljudi

Nova ekonomija pre 1 sat
Vučić: Zahtev za evidentiranje imovine podnelo 135.000 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zahtev za evidentiranje imovine po novim propisima podnelo 135.000 ljudi.

On je u Gadžinom Hanu u obilasku uslužnog centra za legalizaciju objekata, otvorenog u okviru programa „Svoj na svome“, rekao da očekuje da do isteka roka bude podneto više od 600.000 zahteva za legalizaciju, odnosno za upis nepokretnosti. Prijava neuknjiženih objekata na osnovu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra a trajaće do 5. februara. „Gužve su svuda, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Porodica Filipović još od 1976. godine nije legalizovala kuću: Vučić u poseti (video)

Porodica Filipović još od 1976. godine nije legalizovala kuću: Vučić u poseti (video)

Blic pre 7 minuta
Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Jugmedia pre 1 sat
Vučić: Do maja 2026. u Gadžinom Hanu fabrika za 70 do 80 zaposlenih, uglavnom žena

Vučić: Do maja 2026. u Gadžinom Hanu fabrika za 70 do 80 zaposlenih, uglavnom žena

Blic pre 1 sat
Zahtev za evidentiranje imovine do sada podnelo 135.000 ljudi

Zahtev za evidentiranje imovine do sada podnelo 135.000 ljudi

Biznis.rs pre 46 minuta
Vučić: Podneto 135.000 prijava za evidentiranje imovine, veliki broj pomoćnih objekata

Vučić: Podneto 135.000 prijava za evidentiranje imovine, veliki broj pomoćnih objekata

Euronews pre 1 sat
Vučić u poseti porodici Filipović u Gadžinom Hanu koja hoće da legalizuje kuću

Vučić u poseti porodici Filipović u Gadžinom Hanu koja hoće da legalizuje kuću

Euronews pre 47 minuta
Vučić: Zahtev za evidentiranje imovine podnelo 135.000 ljudi, gužve su svuda

Vučić: Zahtev za evidentiranje imovine podnelo 135.000 ljudi, gužve su svuda

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijelegalizacija

Ekonomija, najnovije vesti »

Pritisci i otkazi u Kontroli letenja: Ranko Radovanović u Novoj ekonomiji danas govori o odmazdi protiv sindikata u SMATSA

Pritisci i otkazi u Kontroli letenja: Ranko Radovanović u Novoj ekonomiji danas govori o odmazdi protiv sindikata u SMATSA

Nova ekonomija pre 22 minuta
Banka Rusije udara na Euroclear - traži milijarde i sprečava EU da koristi zamrznutu imovinu

Banka Rusije udara na Euroclear - traži milijarde i sprečava EU da koristi zamrznutu imovinu

Kamatica pre 6 minuta
Obilaskom kompanije "TZR Recycling Industry" u Merošini Vučić završava drugi dan posete Nišu i okolnim opštinama

Obilaskom kompanije "TZR Recycling Industry" u Merošini Vučić završava drugi dan posete Nišu i okolnim opštinama

RTV pre 31 minuta
Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Važna vest za energetski sektor Srbije: Još samo ovo se čeka za početak izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom

Kurir pre 17 minuta
Proizvođač tortilja povučenih iz Hrvatske: Nikada nismo koristili kalcijum sorbat, proizvod povučen zbog slovne greške na…

Proizvođač tortilja povučenih iz Hrvatske: Nikada nismo koristili kalcijum sorbat, proizvod povučen zbog slovne greške na ambalaži

N1 Info pre 16 minuta