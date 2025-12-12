Vučić: Zahtev za evidentiranje imovine podnelo 135.000 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zahtev za evidentiranje imovine po novim propisima podnelo 135.000 ljudi.

On je u Gadžinom Hanu u obilasku uslužnog centra za legalizaciju objekata, otvorenog u okviru programa „Svoj na svome“, rekao da očekuje da do isteka roka bude podneto više od 600.000 zahteva za legalizaciju, odnosno za upis nepokretnosti. Prijava neuknjiženih objekata na osnovu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra a trajaće do 5. februara. „Gužve su svuda, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu