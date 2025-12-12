Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra

Naslovi.ai pre 48 minuta

Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, a benzina evropremijum 181 dinar, uz produženu uredbu o ograničenju cena goriva.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe od 12. do 19. decembra. Litar evrodizela koštaće 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 181 dinar, što je ista cena kao i prethodne nedelje. Ova uredba o ograničenju cena goriva produžena je do jula 2026. godine. Danas Radio 021 Rešetka

Predsednik Vučić upozorio je da građani još uvek ne osećaju probleme, ali da bi se situacija mogla promeniti ako banke prekinu platni promet sa NIS-om, što bi uticalo na dostupnost goriva u 51 mestu u Srbiji. Država će nastojati da reši problem. B92 Alo Kurir

Na berzama je zabeležen pad cena nafte, sa Brent na oko 61,3 dolara po barelu, dok su cene zlata i pšenice porasle. Ove promene na tržištu utiču na stabilnost cena goriva u Srbiji. Telegraf Dnevnik