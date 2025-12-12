Đurđević Stamenkovski: Više od 7.500 ljudi zaposleno preko programa Garancija za mlade

Preko programa Garancija za mlade, od 12.000 mladih, koliko je prošlo obuku, više od 7.000 je dobilo posao, naglasila je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i istakla da su oni temelj društva koje želi da bude ekonomski održivo. "Mladi su temelj svakog društva koje želi da bude ekonomski održivo, demografski snažno i državotvorno orijentisano", rekla je Đurđević Stamenkovski na Regionalnoj konferenciji "Garancija