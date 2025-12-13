Američka vojska upala na kineski brod! Oteli vojnu opremu, opasan potez Vašingtona uzdrmao Peking!

Alo pre 10 minuta
Američka vojska upala na kineski brod! Oteli vojnu opremu, opasan potez Vašingtona uzdrmao Peking!

Američke snage za specijalne operacije izvele su prošlog meseca upad na brod u Indijskom okeanu koji je bio iz Kine plovio ka Iranu, piše Volstrit džornal.

Zaplenjena je vojna oprema koja bi "mogla da bude korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran", piše Volstrit džornal, pozivajući se na izvore iz američke vojske. Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke. Oduzeti teret je navodno uništen, dok je brod nastavio put ka odredištu. Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplenjenog materijala.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Volstrit džornal: SAD izvršile upad na kineski brod na ruti za Iran

Volstrit džornal: SAD izvršile upad na kineski brod na ruti za Iran

RTS pre 35 minuta
SAD napale brod koji je išao ka Iranu iz Kine

SAD napale brod koji je išao ka Iranu iz Kine

Sputnik pre 1 sat
Američki “gusari” haraju morima: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine

Američki “gusari” haraju morima: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine

Večernje novosti pre 5 sati
SAD napale brod koji je išao ka Iranu iz Kine

SAD napale brod koji je išao ka Iranu iz Kine

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonPekingKinaVolstrit

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid…

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

RTV pre 20 minuta
(Video) Fijasko ruske vojske! Ukrajina uništila celu kolonu moćnih oklopnih vozila: Dramatični prizori iz Pokrovska

(Video) Fijasko ruske vojske! Ukrajina uništila celu kolonu moćnih oklopnih vozila: Dramatični prizori iz Pokrovska

Blic pre 9 minuta
Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Pravda pre 20 minuta
Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Danas pre 25 minuta
Dobila otkaz jer je dolazila ranije na posao: Ozbiljna povreda radne discipline

Dobila otkaz jer je dolazila ranije na posao: Ozbiljna povreda radne discipline

Luftika pre 24 minuta