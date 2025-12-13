Američka vojska upala na kineski brod! Oteli vojnu opremu, opasan potez Vašingtona uzdrmao Peking!

Američke snage za specijalne operacije izvele su prošlog meseca upad na brod u Indijskom okeanu koji je bio iz Kine plovio ka Iranu, piše Volstrit džornal.

Zaplenjena je vojna oprema koja bi "mogla da bude korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran", piše Volstrit džornal, pozivajući se na izvore iz američke vojske. Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke. Oduzeti teret je navodno uništen, dok je brod nastavio put ka odredištu. Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplenjenog materijala.