Cela Srbija u magli, RHMZ objavio prognozu, evo koja pojava nas još očekuje tokom dana

U većem delu Srbije danas se očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše i najvišom temperaturom do 12 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pretežno sunčano vreme zadržaće se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Vetar slab, promenljiv. Najniža