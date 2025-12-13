Novi detalji ubistva u Zaječaru: čuvar na stovarištu likvidiran zbog sefa

U noći između petka i subote, na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječaru, pronađeno je telo muškarca S. J. (37). Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je reč o ubistvu, a da je povod bila pljačka sefa.

Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih kolnosti. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta. On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je došlo do napada. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom, od čijih je