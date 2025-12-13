"Tražila je nekoliko hiljada evra" Asminov otac raskrinkao Staniju Dobrojević i njene tajne: "Na nivou je moje unuke..."

Alo pre 17 minuta
"Tražila je nekoliko hiljada evra" Asminov otac raskrinkao Staniju Dobrojević i njene tajne: "Na nivou je moje unuke..."

Nije štedeo sinovljevu bivšu partnerku

Stanija Dobrojević je otvoreno priznala da je još odavno prestala da gaji emocije prema Asminu Durdžiću, navodeći da je tokom veze prolazila kroz "agoniju", te da je, kako kaže, "konačno prodisala" nakon raskida. Osvrnula se i na njegovo ponašanje u rijalitiju, a posle njenih izjava oglasio se i Mustafa Durdžić, njen nekadašnji potencijalni svekar. Facebook Reći ću samo jednu stvar. Možda su u pitanju paketi koje Mevlida nije htela da primi, pa je Asmin stigao te
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Najveći blam u istoriji pojavljivanja na TV-u" Stanija bez milosti udarila na Aneli: "To je nivo koji se ne komentariše"

"Najveći blam u istoriji pojavljivanja na TV-u" Stanija bez milosti udarila na Aneli: "To je nivo koji se ne komentariše"

Alo pre 2 sata
"Tražila mu je hiljade evra" Asminov otac ispričao sve najgore o Staniji, bukte rijaliti ratovi kao nikad pre: Imam sve…

"Tražila mu je hiljade evra" Asminov otac ispričao sve najgore o Staniji, bukte rijaliti ratovi kao nikad pre: Imam sve mejlove i transakcije

Kurir pre 2 sata
"Bila sam u agoniji od veze" Stanija Dobrojević urnisala Asmina nakon raskida: "Konačno sam ga se oslobodila, na šta liči…

"Bila sam u agoniji od veze" Stanija Dobrojević urnisala Asmina nakon raskida: "Konačno sam ga se oslobodila, na šta liči, bruka me!"

Alo pre 4 sati
Mustafa urnisao Staniju: Asminov otac izneo sav prljav veš, neće da ćuti: "Ona je na nivou moje unuke..."

Mustafa urnisao Staniju: Asminov otac izneo sav prljav veš, neće da ćuti: "Ona je na nivou moje unuke..."

Telegraf pre 3 sata
"Bila sam maksimum koji je imao, neka smrša" Stanija se oglasila nikad besnija: Imao je život iz snova, stan u Majamiju na…

"Bila sam maksimum koji je imao, neka smrša" Stanija se oglasila nikad besnija: Imao je život iz snova, stan u Majamiju na moru, a on je birao da gleda rijaliti

Kurir pre 4 sati
Hitno oglašavanje stanije Dobrojević: Zbog Asmina donela tešku odluku, pa poručila samo jedno: "Ne bi bilo loše da malo smrša"…

Hitno oglašavanje stanije Dobrojević: Zbog Asmina donela tešku odluku, pa poručila samo jedno: "Ne bi bilo loše da malo smrša"

Blic pre 4 sati
"Prodisala sam" Stanija se hitno oglasila zbog Asmina: Poručila - definitivan kraj. "Ne bi bilo loše da smrša"

"Prodisala sam" Stanija se hitno oglasila zbog Asmina: Poručila - definitivan kraj. "Ne bi bilo loše da smrša"

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookFejsbukStanija Dobrojević

Zabava, najnovije vesti »

Postoji trik kako da radijator brže i jeftinije zagreje dom: Sve što vam treba je ovaj aparat!

Postoji trik kako da radijator brže i jeftinije zagreje dom: Sve što vam treba je ovaj aparat!

Blic pre 12 minuta
Šarena torta i baloni na sve strane Ana Sević proslavila rođendan ćerkice Sene: Ispunila joj svaku želju, pozvala i koleginice…

Šarena torta i baloni na sve strane Ana Sević proslavila rođendan ćerkice Sene: Ispunila joj svaku želju, pozvala i koleginice (foto)

Blic pre 27 minuta
Čipkasta korset-haljina raspametila sve: Žena Bojana Vaskovića u prvom redu na koncertu muža, svi pogledi uprti u prelepu…

Čipkasta korset-haljina raspametila sve: Žena Bojana Vaskovića u prvom redu na koncertu muža, svi pogledi uprti u prelepu Aleksandru (video)

Blic pre 12 minuta
Lepa Brena kao milion dolara na koncertu leksingtona: Cela sija u crvenom, a pevač je grli - obratio joj se emotivnim rečima…

Lepa Brena kao milion dolara na koncertu leksingtona: Cela sija u crvenom, a pevač je grli - obratio joj se emotivnim rečima: "Hvala ti što postojiš" (Video)

Blic pre 42 minuta
Kebina bivša snajka kao sirena u "Zvezdama Granda" Sofija Dacić raspametila izgledom, a evo šta joj je pevač poručio: "Hvala…

Kebina bivša snajka kao sirena u "Zvezdama Granda" Sofija Dacić raspametila izgledom, a evo šta joj je pevač poručio: "Hvala čika Dragane"

Blic pre 42 minuta