Tramp zapretio: Sledi osveta FOTO/VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je danas žaljenje zbog ubistva dva američka vojnika i jednog civila koji je radio kao prevodilac u napadu u Siriji, koji je izvela Islamska država (ISIS) i najavio "ozbiljnu odmazdu".

"Ovo je bio napad ISIS-a na SAD i Siriju, u veoma opasnom delu Sirije koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Američki predsednik je ujedno izrazio nadu u brz oporavak i tri vojnika koji su povređena u napadu. "Predsednik Sirije Ahmed al-Šara izuzetno je ljut i uznemiren ovim napadom. Uslediće veoma ozbiljna odmazda", naglasio je Tramp. Ranije danas, dva pripadnika američke vojske i jedan