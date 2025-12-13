Tramp zapretio: Sledi osveta FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Tramp zapretio: Sledi osveta FOTO/VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je danas žaljenje zbog ubistva dva američka vojnika i jednog civila koji je radio kao prevodilac u napadu u Siriji, koji je izvela Islamska država (ISIS) i najavio "ozbiljnu odmazdu".

"Ovo je bio napad ISIS-a na SAD i Siriju, u veoma opasnom delu Sirije koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Američki predsednik je ujedno izrazio nadu u brz oporavak i tri vojnika koji su povređena u napadu. "Predsednik Sirije Ahmed al-Šara izuzetno je ljut i uznemiren ovim napadom. Uslediće veoma ozbiljna odmazda", naglasio je Tramp. Ranije danas, dva pripadnika američke vojske i jedan
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp najavio "ozbiljnu odmazdu": Predsednik SAD zapretio Islamskoj državi zbog ubistva američkih vojnika

Tramp najavio "ozbiljnu odmazdu": Predsednik SAD zapretio Islamskoj državi zbog ubistva američkih vojnika

Kurir pre 1 sat
Dvojica američkih vojnika i prevodilac ubijeni u zasedi u Siriji; Tramp: Uslediće odmazda

Dvojica američkih vojnika i prevodilac ubijeni u zasedi u Siriji; Tramp: Uslediće odmazda

RTS pre 1 sat
Tramp najavio odmazdu

Tramp najavio odmazdu

Politika pre 1 sat
Tramp: Žalim zbog ubistva američkih građana u Siriji, uslediće odmazda

Tramp: Žalim zbog ubistva američkih građana u Siriji, uslediće odmazda

Telegraf pre 1 sat
Tramp zapretio da će SAD uzvratiti zbog ubistva troje Amerikanaca u Siriji

Tramp zapretio da će SAD uzvratiti zbog ubistva troje Amerikanaca u Siriji

Nova pre 1 sat
Tramp zapretio da će SAD uzvratiti zbog ubistva troje Amerikanaca u Siriji

Tramp zapretio da će SAD uzvratiti zbog ubistva troje Amerikanaca u Siriji

N1 Info pre 2 sata
Trump nakon napada u Siriji: SAD će uzvratiti Islamskoj državi

Trump nakon napada u Siriji: SAD će uzvratiti Islamskoj državi

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SirijaDonald TrampISIS

Svet, najnovije vesti »

Šef UN: Šest pripadnika mirovnih snaga poginulo u napadu drona na prostorije UN u Sudanu

Šef UN: Šest pripadnika mirovnih snaga poginulo u napadu drona na prostorije UN u Sudanu

Danas pre 8 minuta
"Bežite, evakuišite se, sakrijte se!" Pucnjava na Univerzitetu Braun u Americi: Izdato hitno upozorenje, jake policijske snage…

"Bežite, evakuišite se, sakrijte se!" Pucnjava na Univerzitetu Braun u Americi: Izdato hitno upozorenje, jake policijske snage na terenu, sirene odzvanjaju

Blic pre 23 minuta
Trampova bezbednosna strategija naglo menja kurs prema Kini: Zašto baš sada?

Trampova bezbednosna strategija naglo menja kurs prema Kini: Zašto baš sada?

Danas pre 1 sat
Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji. Oglasio se Tramp: Uslediće ozbiljna odmazda!

Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji. Oglasio se Tramp: Uslediće ozbiljna odmazda!

Blic pre 52 minuta
Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su…

Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su pripadale Sovjetskom savezu..."

Blic pre 1 sat