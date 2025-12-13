Otvoren novi IPARD poziv za sektor voćarstva, rok za prijavu 31. decembar

za subvencije izdvojeno ukupno nešto više od 1,17 milijardi dinara

Uprava za agrarna plaćanja ministarstva poljoprivrede raspisala je Četvrti javni poziv u okviru IPARD programa, namenjenom investicijama u fizičku imovinu voćarskih gazdinstava (za podizanje višegodišnjih i matičnih zasada), kao i nabavku nove opreme u istom sektoru. Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 15. do 31. decembra 2025. godine, a za subvencije je izdvojeno ukupno nešto više od 1,17 milijardi dinara (oko deset miliona evra),