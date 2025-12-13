Otvoren novi IPARD poziv za sektor voćarstva, rok za prijavu 31. decembar

Biznis.rs pre 9 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Uprava za agrarna plaćanja ministarstva poljoprivrede raspisala je Četvrti javni poziv u okviru IPARD programa, namenjenom investicijama u fizičku imovinu voćarskih gazdinstava (za podizanje višegodišnjih i matičnih zasada), kao i nabavku nove opreme u istom sektoru. Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 15. do 31. decembra 2025. godine, a za subvencije je izdvojeno ukupno nešto više od 1,17 milijardi dinara (oko deset miliona evra),
Danas pre 12 sati
