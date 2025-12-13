"Blizu smo!" Erdogan objavio bombastičnu vest posle sastanka sa Putinom

Predsednik Erdogan je izjavio da "veruje u mogućnost razgovora o mirovnom planu između Rusije i Ukrajine sa američkim liderom" Erdogan smatra da "Crno more ne treba biti područje sukoba jer bi to štetilo svim stranama" Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da se nada da će razgovarati o mirovnom planu Rusije i Ukrajine sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, dodavši da "mir nije daleko".