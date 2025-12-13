Erdogan: Mir u Ukrajini nije daleko, razgovaraću o planu i sa Trampom

Šef turske države Redžep Tajip Erdogan je danas izrazio nadu da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati o mirovnom planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine i ocenio da "mir nije daleko".

Erdogan je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak u Turkmenistanu razgovarao o "sveobuhvatnim mirovnim naporima", saopšteno je u Ankari. "Posle sastanka sa Putinom, nadamo se da ćemo imati priliku da o mirovnom planu razgovaramo i sa Trampom. Vidimo da mir nije daleko", rekao je Erdogan novinarima u avionu, na putu iz Turkmenistana. On je u razgovoru sa Putinom ocenio da bi oganičen prekid vatre, fiksiran na energetska postrojenja i luke, mogao biti