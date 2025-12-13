Erdogan: Razgovor sa Putinom u Ašhabadu bio uspešan

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan pozitivno je ocenio pregovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji su u petak održani u Ašhabadu na marginama foruma posvećenog Međunarodnoj godini mira i poverenja.

„Sa gospodinom Putinom sam imao veoma uspešan, plodonosan i sveobuhvatan razgovor. Posebno sam naglasio da ga očekujem u svakom trenutku. Zato smo se dogovorili da je potrebno da se sastanemo u najkraćem roku. On je odgovorio: ‘Ispuniću svoje obećanje’. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti realizovati tu posetu“, rekao je Erdogan novinarima. Turski lider je naglasio da odnosi Moskve i Ankare nisu zasnovani na trenutnim interesima, već da imaju duboke