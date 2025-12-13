Dok Lavrov preti, meštani srpskih sela ugroženi: U Žitkovcu imaju samo jednu pumpu i to NIS-ovu: "Samo tu možemo da točimo gorivo"

Dok Lavrov preti, meštani srpskih sela ugroženi: U Žitkovcu imaju samo jednu pumpu i to NIS-ovu: "Samo tu možemo da točimo…

Trećeg meseca američkih sankcija NIS-u stižu i prve reakcije Moskve. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da su pregovori u toku i da nacionalizacija ne može biti bez saglasnosti. Predsednik Vučić odgovara da Srbija ne bi nacionalizovala NIS, već bi platila ruski deo vlasništva. Jesmo li nakon ovih izjava bliže rešenju?

- Srbija bez naftne, bez naftne industrije i bez rafinerije neće ostati - rekao je Vučić u četvrtak u razgovoru sa novinarima. Američke sankcije NIS-u na snazi su više od 60 dana. Dok se čeka rešenje, na spisku onih kojima je NIS jedina opcija je 51 mesto u Srbiji. Jedno od njih je Žitkovac. - Da, zabrinuti smo. To nam je najbliža pumpa gde možemo da točimo gorivo - kaže meštanin Žitkovca za Blic TV. - Što bih bio zabrinut, ima ko o tome treba da brine - kaže
