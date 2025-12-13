NIS na prelomnoj tački: Sudbina kompanije rešava se do ovog datuma

Mondo pre 25 minuta  |  Tamara Birešić
NIS na prelomnoj tački: Sudbina kompanije rešava se do ovog datuma

Predsenik Srbije uveren je da će se situacija rešiti do 15. januara i da će Rusi razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a.

Kaže da bi voleo da čuje ideje Rusije kako da se reši pitanje NIS-a a da se izbegnu kazne SAD. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, nakon sastanka sa ministarkom rudarstva Severne Makedonije Sanjom Božinovski, izjavila je da je u toku dobijanje dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije, građevinska dozvola očekuje se polovinom sledeće godine, a posle toga i početak izgradnje. Istakla je i da je Severna
