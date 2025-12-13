Tvrdnje Ministarstva o 51 mestu bez alternativnih pumpi NIS-u se ne poklapaju sa stanjem na terenu juga Srbije

Južne vesti pre 17 minuta  |  Ljubiša Mitić
Tvrdnje Ministarstva o 51 mestu bez alternativnih pumpi NIS-u se ne poklapaju sa stanjem na terenu juga Srbije
Nakon izjave ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović da u Srbiji postoji čak 51 naselje koje nema alternativu snabdevanju gorivom osim pumpi Naftne industrije Srbije – NIS, podaci sa terena ukazuju da su ti navodi netačni i da ne oslikavaju u potpunosti stvarno stanje u pojedinim mestima na jugu zemlje, zbog čega je deo građana i poljoprivrednika bespotrebno uznemiren. Ministarka je na sastanku u Beogradu navela da bi, zbog mogućih posledica
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Početak izgradnje gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom sredinom 2026. godine - Procenjena vrednost investicije oko…

Početak izgradnje gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom sredinom 2026. godine - Procenjena vrednost investicije oko 153 mil EUR

Ekapija pre 12 minuta
Tomaševac zavisi od jedne benzinske stanice: Meštani zabrinuti zbog sankcija NIS-u

Tomaševac zavisi od jedne benzinske stanice: Meštani zabrinuti zbog sankcija NIS-u

Zrenjaninski pre 2 sata
NIS na prelomnoj tački: Sudbina kompanije rešava se do ovog datuma

NIS na prelomnoj tački: Sudbina kompanije rešava se do ovog datuma

Mondo pre 1 sat
Srbija između Vašingtona i Moskve Sudbina NIS-a pod znakom pitanja, ovaj datum je ključan

Srbija između Vašingtona i Moskve Sudbina NIS-a pod znakom pitanja, ovaj datum je ključan

Alo pre 1 sat
Budućnost NIS-a i dalje neizvesna, Srbija širi mogućnosti za snabdevanje energijom

Budućnost NIS-a i dalje neizvesna, Srbija širi mogućnosti za snabdevanje energijom

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

gorivo

Ekonomija, najnovije vesti »

Državni službenici i dalje će se "na određeno" zapošljavati bez konkursa: Rok se pomera na 1. januar 2027.

Državni službenici i dalje će se "na određeno" zapošljavati bez konkursa: Rok se pomera na 1. januar 2027.

N1 Info pre 2 minuta
Država daje pola para za obnovu uništenih fabrika! Vučić obišao kompanije koje menjaju mapu Srbije, najveće subvencije za ovu…

Država daje pola para za obnovu uništenih fabrika! Vučić obišao kompanije koje menjaju mapu Srbije, najveće subvencije za ovu granu industrije

Kurir pre 2 minuta
Srbija uvodi energetske savetnike Obilaziće zgrade, uštede će ići i preko 40 posto!

Srbija uvodi energetske savetnike Obilaziće zgrade, uštede će ići i preko 40 posto!

Alo pre 2 minuta
Banjac: Srbija unapređuje sistem energetskog menadžmenta, mere donose uštedu više od 40 odsto

Banjac: Srbija unapređuje sistem energetskog menadžmenta, mere donose uštedu više od 40 odsto

RTV pre 7 minuta
Biljka koja donosi ozbiljnu zaradu, ne traži mnogo ulaganja i lako se održava

Biljka koja donosi ozbiljnu zaradu, ne traži mnogo ulaganja i lako se održava

Kamatica pre 37 minuta