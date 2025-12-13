Tvrdnje Ministarstva o 51 mestu bez alternativnih pumpi NIS-u se ne poklapaju sa stanjem na terenu juga Srbije

Nakon izjave ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović da u Srbiji postoji čak 51 naselje koje nema alternativu snabdevanju gorivom osim pumpi Naftne industrije Srbije – NIS, podaci sa terena ukazuju da su ti navodi netačni i da ne oslikavaju u potpunosti stvarno stanje u pojedinim mestima na jugu zemlje, zbog čega je deo građana i poljoprivrednika bespotrebno uznemiren. Ministarka je na sastanku u Beogradu navela da bi, zbog mogućih posledica