Wizz Air obavio let na liniji Niš – Bazel Miluz jubilarnim Airbusom A321neo

Flynaissus pre 1 sat
Avion u specijalnoj boji obeležava 250. letelicu u floti i simbol rasta kompanije, a ovo je njegovo prvo pojavljivanje na aerodromu “Konstantin Veliki” u Nišu

Avion u specijalnoj boji obeležava 250. letelicu u floti i simbol rasta kompanije, a ovo je njegovo prvo pojavljivanje na aerodromu “Konstantin Veliki” u Nišu Madjarska niskotarfina avio-kompanija Wizz Air obavila je nedavno let na liniji Niš – Bazel Miluz koristeći svoj jubilejni, 250. avion – Airbus A321neo, koji je ofarban u specijalnu šemu bojenja povodom ove prekretnice. Jubilarni Airbus A321neo nosi fabrički broj 12932 i registrovan je na Malti pod oznakom
Naučnici otkrili: Putnici u avionu izloženi izuzetno visokim nivoima zagađenja ultrafinim česticama

Sputnik pre 9 sati
Putnici najizloženiji zagađenom vazduhu pre poletanja aviona: Novo istraživanje ukazuje na nevidljivu pretnju

Telegraf pre 10 sati
Putnici u avionima najizloženiji zagađenom vazduhu dok je letelica na zemlji

Euronews pre 12 sati
Air Serbia dobila dozvole za izgradnju novog sedišta u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“

Flynaissus pre 7 dana
Niški aerodrom u novembru zabeležio rast putnika od 28%

Flynaissus pre 9 dana
„Strašno je“: Da li ste čuli za plažu iznad koje vam avioni preleću tik iznad glave?

BizLife pre 11 dana
Prevoz pasa avio kompanijama koje lete iz Niša - Pravila za pse u kabini i pse vodiče

