Dve pogrešne sudijske odluke u finišu večitog derbija: Evo šta je analitičar rekao o večitom derbiju

Jedan sudijski ekspert ocenio je suđenje na " večitom derbiju" u Evroligi i ocenio je da je da je bilo grešaka.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović kao i Džordan Nvora imali su neke zamerke na sudijski kriterijum u poslednjih 10 minuta. Analitičar portala "Basket njuz" Tod Vornik istakao je da je bilo grešaka u situaciji na 5:38 do kraja kada je Crvena zvezda vodila 67:59. On ističe da je Crvena zvezda morala da dobije loptu u toj situaciji. "Nažalost po goste, u ovoj situaciji donete su dve pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu posle njenog izbijanja, Tajrik