Češki gradić u kojem je nastao dolar

Posle više od 230 godina, Sjedinjene Države (SAD) su nedavno prestale da kuju peni.

Ali, mnogo pre toga, iskovan je prvi dolar, i to u gradiću koji ima samo jednu ulicu, daleko od SAD-a. Američki dolar je najrasprostranjenija valuta u svetu. Istovremeno je i primarno de fakto globalno sredstvo plaćanja i nezvanični svetski "zlatni standard". Prema podacima američkih Federalnih rezervi, 58 odsto finansijskih rezervi u svetu čuva se u američkim dolarima, što je više nego dvostruko više u odnosu na zbirne strane rezerve u evrima, jenima i juanima.