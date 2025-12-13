Izrael tvrdi da je ubijen glavni komandant Hamasa u Gazi

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Izrael tvrdi da je ubijen glavni komandant Hamasa u Gazi

Izrael je saopštio danas da su njegove snage ubile vodećeg komandanta Hamasa u Gazi nakon što su u eksploziji bombe ranjena dva vojnika na jugu te teritorije.

Vojska Izraela je ranije danas saopštila da je napala Gazu, te da je meta napada bio visoko rangirani komandant oružanog krila Hamasa Raed Saad. Hamas u saopštenju nije potvrdio smrt Saada. Saopšteno je da je civilno vozilo pogođeno ispred grada Gaze uz tvrdnju da to predstavlja kršenje prekida vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra. Izraelske odbrambene snage navele su da je poslednjih meseci Saad učestvovao u obnovi i proizvodnji naoružanja Hamasa. U
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Izrael tvrdi da je ubijen glavni komandant Hamasa u Gazi

Izrael tvrdi da je ubijen glavni komandant Hamasa u Gazi

N1 Info pre 9 minuta
Ubijen vrhovni vođa Hamasa: Izraelci gađali njegov automobil, poginule još tri osobe, sada je jedna stvar svima jasna (foto)

Ubijen vrhovni vođa Hamasa: Izraelci gađali njegov automobil, poginule još tri osobe, sada je jedna stvar svima jasna (foto)

Blic pre 1 sat
Ubijen vrhovni komandant Hamasa: Likvidiran sa još tri osobe dok su bili u automobilu

Ubijen vrhovni komandant Hamasa: Likvidiran sa još tri osobe dok su bili u automobilu

Kurir pre 1 sat
"Vrhovni komandant je danas ubijen" Odjeknula vest nakon žestokog vojnog napada!

"Vrhovni komandant je danas ubijen" Odjeknula vest nakon žestokog vojnog napada!

Alo pre 3 sata
Ubijen vrhovni komandant Hamasa

Ubijen vrhovni komandant Hamasa

B92 pre 3 sata
Vojska Izraela napala grad Gazu, evo ko je bio meta

Vojska Izraela napala grad Gazu, evo ko je bio meta

Danas pre 4 sati
Vrhovni komandant Hamasa Rad Sad ubijen u izraelskom napadu na grad Gazu

Vrhovni komandant Hamasa Rad Sad ubijen u izraelskom napadu na grad Gazu

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Uništenje EU se "krčka" u Trampovoj kuhinji: Odabrao je četiri države za to, a svi se pitaju zašto je preskočio ove dve?!

Uništenje EU se "krčka" u Trampovoj kuhinji: Odabrao je četiri države za to, a svi se pitaju zašto je preskočio ove dve?!

Blic pre 29 minuta
Panika na Balkanu! U dve zemlje koje se graniče sa Srbijom otkrivena opasna zaraza: prvo se pojavi na koži, a onda počinju ovi…

Panika na Balkanu! U dve zemlje koje se graniče sa Srbijom otkrivena opasna zaraza: prvo se pojavi na koži, a onda počinju ovi simptomi

Blic pre 9 minuta
Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas: Koja to Evropa muči Trampa

Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas: Koja to Evropa muči Trampa

Danas pre 39 minuta
"Ne vidim šta je sporno" Tramp progovorio o šokantnim slikama Epstajna na kojima je i on: "Ja o tome ne znam ništa"

"Ne vidim šta je sporno" Tramp progovorio o šokantnim slikama Epstajna na kojima je i on: "Ja o tome ne znam ništa"

Blic pre 39 minuta
Zvaničnice EU pozdravile oslobađanje političkih zatvorenika u Belorusiji

Zvaničnice EU pozdravile oslobađanje političkih zatvorenika u Belorusiji

Danas pre 49 minuta