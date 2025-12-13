Izrael tvrdi da je ubijen glavni komandant Hamasa u Gazi

Izrael je saopštio danas da su njegove snage ubile vodećeg komandanta Hamasa u Gazi nakon što su u eksploziji bombe ranjena dva vojnika na jugu te teritorije.

Vojska Izraela je ranije danas saopštila da je napala Gazu, te da je meta napada bio visoko rangirani komandant oružanog krila Hamasa Raed Saad. Hamas u saopštenju nije potvrdio smrt Saada. Saopšteno je da je civilno vozilo pogođeno ispred grada Gaze uz tvrdnju da to predstavlja kršenje prekida vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra. Izraelske odbrambene snage navele su da je poslednjih meseci Saad učestvovao u obnovi i proizvodnji naoružanja Hamasa. U