Zaharova: EK da „napusti planetu dok postoje Rusi”, poslaćemo raketu

Politika pre 3 sata
Zaharova: EK da „napusti planetu dok postoje Rusi", poslaćemo raketu

„Šibicari”, rekla je portparolka, zamoljena da prokomentariše odluku Saveta EU o trajnom zamrzavanju ruske suverene imovine

MOSKVA - Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da bi Evropska komisija trebalo da „napusti planetu dok postoje Rusi”, komentarišući navode da je Evropska služba za spoljne poslove preporučila evropskim diplomatama da izbegavaju događaje na kojima učestvuju ruski predstavnici, kao i zajedničko fotografisanje sa njima, prenela je TASS. „Po mom mišljenju, sve su to polumere. Povlačenje Evropske unije iz Ujedinjenih nacija dok je
Povezane vesti »

