Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

EU je zaobišla pravilo jednoglasnosti i učinila prvi korak da ruski novac ostane blokiran na neodređno vreme i bude iskorišćen za pomoć Ukrajini, dok Moskva najavljuje tužbe protiv belgijskog Euroclear-a.

Evropska unija je stvorila važnu osnovu za korišćenje ruskog državnog novca u korist Ukrajine: 25 od 27 država članica glasalo je za to da se ruski novac zaplenjen u EU tu i ostane - na neodređeno vreme. Protiv su glasale samo Mađarska i Slovačka, koje, između ostalog, tvrde da bi postupanje EU moglo da torpeduje napore američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Konkretno, odluka ima za cilj da se spreči da neka članica