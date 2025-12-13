Urednik "Radara" Milan Ćulibrk dobitnik nagrade "Aleksandar Tijanić"

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Urednik "Radara" Milan Ćulibrk dobitnik nagrade "Aleksandar Tijanić"

Urednik ekonomije u nedeljniku "Radar" Milan Ćulibrk ovogodišnji je dobitnik nagrade "Aleksandar Tijanić".

Ovo je saopštilo Udruženje novinara Srbije (UNS), koje dodeljuje to priznanje za borbenost u novinarstvu. "Dugogodišnji novinar i urednik, posvećen, pre svega, ekonomskim temama, koje su interesantne za široku čitalačku i televizijsku publiku, uspeo je da jednostavnim, efektnim, primamljivim jezikom pojašnjava i najsloženije bankarske i finansijske operacije, tokove i vrednost novca i obilje ekonomskih nepoznanica", piše u obrazloženju žirija, koji je jednoglasno
Povezane vesti »

