Trump nakon napada u Siriji: SAD će uzvratiti Islamskoj državi

WASHINGTON - Nakon smrtonosnog napada u Siriji u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civil, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će SAD uzvratiti. Za napad je okrivio terorističku skupinu Islamska država.

"Ovo je napad ISIS-a", izjavio je Trump novinarima u Bijeloj kući, neposredno prije odlaska na nogometnu utakmicu Army-Navy u Baltimoreu. "Vojnici su stradali u zasjedi koju je izveo ISIS, a u napadu su ranjena još trojica njihovih suboraca. Žalimo zbog gubitka, ovo su sjajni, trojica sjajnih ljudi. I jednostavno strašna stvar", izjavio je predsjednik. Naglasio je kako se Sirija u ovoj borbi nalazi na istoj strani. "Predsjednik, novi predsjednik Sirije je, kako su