Beogradski muftija ostavio misterioznu poruku posle derbija Partizan - Zvezda: "Ne cepaj dres kada daš koš..."

Košarkaši Partizana pobedili su u petak uveče ekipu Crvene zvezde (79:76) u večitom derbiju u okviru 15. kola Evrolige, čime su stigli do svojeg šestog trijumfa ove sezone u elitnom takmičenju i to posle velikog preokreta, pošto su u jednom momentu gubili i sa -16.

Mnogo pažnje privukao je ovaj derbi zbog činjenice da je prvi posle nekoliko godina kada na klupi Partizana nije sedeo Željko Obradović. Ipak, sa Mirkom Ocokoljićem na kormilu, crno-beli su uspeli da sruše najvećeg rivala. Kao i uvek, dešavanja na košarkaškom derbiju je pratio i Muftija beogradski, Mustafa Jusufspahić, koji se jutro nakon utakmice javio na društvenoj mreži "X". On je poznat kao veliki navijač Partizana, a sada je u pomenutoj objavi ostavio jednu