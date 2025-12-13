Čović: “Čestitam Partizanu, ali gde ide srpska košarka?”

Nebojša Čović se oglasio posle večitog derbija između Partizana i Crvene zvezde, u kojem su crno-beli u 15. kolu Evrolige slavili rezultatom 79:76 i upisali šestu pobedu u sezoni.

Dan nakon utakmice, predsednik Košarkaškog saveza Srbije gostovao je na televiziji Euronews, gde je najpre čestitao Partizanu na trijumfu. “Čestitam Partizanu na pobedi, mislim da je zaslužena u velikom preokretu. U ovom kolu viđena su dva preokreta i napravili su ih Fenerbahče i Partizan. Zvezda je imala najveće vođstvo od 16 poena. Četvrta četvrtina je bila čudna, neobična, ušlo se rezultatom 60:49 za Crvenu zvezdu, dakle 11 razlike. Zvezda je tada izgledala kao