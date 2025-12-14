Prve fotografije pucnjave u Americi! Oglasio se Tramp (foto)

Studentima je naloženo da ostanu u zatvorenim prostorima, zaključaju vrata i utišaju mobilne telefone, prenosi NBC News.

„Univerzitet Braun koordinira aktivnosti sa više policijskih agencija na terenu. Hitna medicinska pomoć je prisutna. Molimo sve da prate dalja bezbednosna uputstva“, navodi se u saopštenju. Tanjug Pogledaj galeriju Tanjug Pogledaj galeriju Tanjug Pogledaj galeriju Tanjug Pogledaj galeriju Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povređenima. Predsednik Donald Tramp je popodne izjavio da je obavešten o incidentu. "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!“,