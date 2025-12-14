Tramp se oglasio nakon pucnjave na univerzitetu Braun: "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
U američkom gradu Providens, na Univerzitetu Braun dogodila se pucnjava.

Prema nezvaninim informacijama postoji mogućnost da ima 20 žrtava. Prvo su se pojavile informacije da je napadač uhapšen, dok su poslednje informacije da ipak nije uhapšen. Povodom ovog događaja, oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp i rekao je da je obavešten o situaciji u Braunu i da je FBI na licu mesta. "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!", napisao je u objavi na Truth Social. (Telegraf.rs)
