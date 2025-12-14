Sudbina Ukrajine rešava se u Berlinu Zelenski oštro: "Moramo imati garancije"

Cilj je postizanje političkog dogovora za završetak sukoba između Ukrajine i Rusije Sastanak organizuje nemački kancelar Fridrih Merc i učestvovaće svetski lideri Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će se uskoro sastati u Berlinu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima Kijeva kako bi razgovarali o "političkom dogovoru" za okončanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Zelenski je u objavi na Telegramu