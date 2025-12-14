Zelenski najavio nove sastanke za kraj rata: Radimo na tome da mir za Ukrajinu bude dostojanstven

Kurir pre 2 sata  |  Agencije
Zelenski najavio nove sastanke za kraj rata: Radimo na tome da mir za Ukrajinu bude dostojanstven

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da će se uskoro sastati u Berlinu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima Kijeva kako bi razgovarali o "političkom dogovoru" za okončanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da će saslušati poslednji izveštaj rukovodioca ukrajinske pregovaračke delegacije i sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, Rustema Umerova, kao i drugih članova tima o njihovim kontaktima u vezi sa mirovnim procesom, koji su već obavljeni. - U isto vreme, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Hnatov i predstavnici sektora odbrane i bezbednosti nastaviće rad na detaljima bezbednosnih garancija za Ukrajinu -
