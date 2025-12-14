(Video) Ovako je počeo masakr u Sidneju. Ljudi se sunčaju i kupaju, a onda kreće nekontrolisana panika: Svi trče kao vojska u istom pravcu i bacaju stvari za sobom

Incident se dogodio tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke Napad je rezultirao sa 12 ubijenih i najmanje 30 povređenih Surf kamera je zabeležila trenutak kada je počela pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u kojoj je ubijeno 12 ljudi, a najmanje 30 povređeno.

Britanski "Guardian" je došao do snimka na kojem se vide kupači kako panično beže kad su zapucali napadači koje australijski mediji označavaju kao teroriste. Sve je bilo mirno, što se vidi na snimku u prvim sekundama. Zatim su kupači masovno počeli da trče udesno, dok su neki gleda zbunjeno i verovatno još ne shvatajući šta se dešava. Najmanje 12 ljudi je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, uključujući i jednog napadača.Pucnjava je zvanično proglašena
