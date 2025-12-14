Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju: Najmanje 16 žrtava, uključujući devojčicu (10), napadači bili otac i sin

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju: Najmanje 16 žrtava, uključujući devojčicu (10), napadači bili otac i sin

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka. Stradalo je 16 osoba,uključujući i dete i jednog napadača, saopštio je ministar zdravlja australijske države Novi Južni Vels Rajan Park. Prema navodima policije, u bolnicama je 38 osoba, a petoro je kritično.

Govoreći za emisiju Today Show, Park je rekao da je među preminulima i dete koje je prebačeno u Dečju bolnicu u Sidneju. Park je odao priznanje pripadnicima hitnih službi i bolničarima koji su sinoć stigli na mesto događaja, prenosi Guardian. "Ovo je apsolutno užasno za zajednicu u celini, a posebno za jevrejsku zajednicu… Ono što smo videli bilo je najgore od čovečanstva, ali istovremeno i najbolje od čovečanstva. Sinoć sam razgovarao sa bolničarima u ambulantnoj
