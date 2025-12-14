Zelenski pristao na kompromis uoči sastanka sa američkim izaslanicima u Berlinu

Ukrajina je odustala od želje da se priključi NATO u zamenu za bezbednosne garancije Zapada kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je danas njen predsednik Volodimir Zelenski, uoči razgovora sa američkim izaslanicima u Berlinu.

Taj potez ispunjava jedan od ratnih ciljeva Rusije iako se Kijev do sada snažno protivio ustupanju teritorije Rusiji, prenosi agencija Rojters (Reuters). Zelenski je danas izjavio da su bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske unije (EU) i drugih partnera, umesto članstva u NATO, kompromis sa ukrajinske strane. „Od samog početka, želja Ukrajine je bila da se pridruži NATO, to su stvarne garancije bezbednosti. Neki partneri iz SAD i Evrope