Zvicerovog kuma osim Srbije potražuje još jedna zemlja: Ko je Milovan Zdravković Teg

Milovan Zdravković zvani Teg, kum vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, danas je izručen Srbiji iz Hrvatske, gde je uhapšen u oktobru prošle godine po Interpolovoj poternici koju je raspisala Srbija, a potražuje ga i Švajcarska i to zbog teške krađe.

Zdravković se u bezbednosnim krugovima vodi kao visokopozicionirani pripadnik „kavačkog klana“, kriminalne grupe optužene za likvidacije pripadnika škaljarskog klana u Atini i na Krfu 2020. godine. Kako je saopštio MUP Srbije, koji je objavio i snimak njegovog izručenja, Zdravković se sumnjiči da je „uživo“ pratio dvostruko ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, koji su likvidirani 19. januara 2020. godine u restoranu u Atini. On se takođe sumnjiči da je kao