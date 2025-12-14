(VIDEO) Srbiji iz Hrvatske izručen osumnjičeni za ubistvo škaljaraca u Atini 2020.

Pripadnici MUP, u saradnji sa MUP Hrvatske, na prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, preuzeli su M.Z. (46), koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP.

M.Z. se sumnjiči da je jedan od izvršilaca krivičnog dela delo teško ubistvo u Atini 19. januara 2020. godine kada su ubijene tri osobe, a sumnja se da je ovo krivično delo planirao sa vođom „kavačkog klana“ i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za ovo krivično delo. On se takođe sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opojne droge kokain iz Južne