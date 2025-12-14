Zvicerov kum pušten na slobodu pa doživeo šok ispred suda u Hrvatskoj Milovana Zdravkovića preuzeo kordon srpske policije naoružan do zuba (video)

Kurir pre 2 sata  |  Jutarnji list
Zvicerov kum pušten na slobodu pa doživeo šok ispred suda u Hrvatskoj Milovana Zdravkovića preuzeo kordon srpske policije…

Županijski sud u Velikoj Gorici bio je pod opsadom prošlog oktobra zbog Milovana Zdravkovića (45), navodnog člana kavačkog klana i kuma Radoja Zvicera.

Od tada, čovek je u zatvoru u Remetincu po tri poternice (srpskoj, grčkoj i švajcarskoj), ali iako se krivični postupak protiv njega u Hrvatskoj i dalje vodi na Opštinskom sudu u Zagrebu zbog falsifikovanja pasoša, a postupak na Županijskom sudu u vezi sa njegovom ekstradicijom Srbiji je takođe pauziran, protekla nedelja je bila veoma intenzivna iza Zdravkovića. Odlučeno je, bez pokretanja upravnog postupka u roku od 30 dana od odluke o povratku, a nakon isteka
Zvicerovog kuma osim Srbije potražuje još jedna zemlja: Ko je Milovan Zdravković Teg

Nova pre 3 sata
VIDEO: Pogledajte kako je teklo izručenje osumnjičenog za ubistvo škaljaraca u Atini 2020.

Radio 021 pre 3 sata
"Ja bih da ih oni unutra deru" Kavčani uživo pratili ubistvo Dedovića i Stamatovića zbog kog je danas izručen najtraženiji…

Kurir pre 2 sata
Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Odslužio kaznu u Hrvatskoj, a onda ispred zatvora doživeo šok

Telegraf pre 2 sata
(VIDEO) Srbiji iz Hrvatske izručen osumnjičeni za ubistvo škaljaraca u Atini 2020.

N1 Info pre 4 sati
Milovan Zdravković izručen Srbiji iz Hrvatske

RTV pre 4 sati
Hrvatska izručila Srbiji osumnjičenog za ubistva u Atini

Slobodna Evropa pre 4 sati
HrvatskaZagrebOpštinski sudGrčkasrbijamilovan zdravkovic

(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih…

Blic pre 29 minuta
Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta

Blic pre 43 minuta
(Video) Sleteo sa puta, pa pa se zakucao u kuću: Haos kod Obrenovca: Naleteo na dva parkirana automobila

Blic pre 1 sat
Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja…

Blic pre 1 sat
Srbin upucan u Nemačkoj odavno poznat policiji?! Isplivali detalji, ima još ranjenih: Zvao ga sin (19), pa dobio metak u čelo…

Blic pre 2 sata