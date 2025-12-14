Pucnjava na Univerzitetu Braun

Politika pre 6 sati
Pucnjava na Univerzitetu Braun

Nema informacija da li je i koliko ljudi povređeno

Univerzitet Braun izdao je danas hitno upozorenje, nakon što je došlo do prijave o pucnjavi na kampusu tog univerziteta, u kojem se navodi da policija grada Providens, američke savezne države Roud Ajlend još uvek traži jednog ili više osumnjičenih. U najnovijem upozorenju, objavljenom u 17.11 časova po lokalnom vremenu, univerzitet je pozvao studente da ostanu u skloništima, zaključaju vrata i utišaju telefone, preneo je NBC News „Braun koordinira sa više
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Objavljen snimak ubice sa Univerziteta Braun; Preko 400 policajaca u potrazi; "Ne izlazite" FOTO/VIDEO

Objavljen snimak ubice sa Univerziteta Braun; Preko 400 policajaca u potrazi; "Ne izlazite" FOTO/VIDEO

B92 pre 6 minuta
Objavljen snimak napadača na univerzitet Braun: Ubio dva studenta, u toku velika potera za osobom u crnom

Objavljen snimak napadača na univerzitet Braun: Ubio dva studenta, u toku velika potera za osobom u crnom

Telegraf pre 6 minuta
Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Beta pre 5 sati
Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Radio sto plus pre 5 sati
Napadač ubio najmanje 2 na univerzitetu Braun: "Pucnji su se čuli iz učionica"

Napadač ubio najmanje 2 na univerzitetu Braun: "Pucnji su se čuli iz učionica"

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Uhapšeno pet muškaraca u Donjoj Bavarskoj zbog sumnje da su planirali napad na božićnu pijacu

Uhapšeno pet muškaraca u Donjoj Bavarskoj zbog sumnje da su planirali napad na božićnu pijacu

Radio 021 pre 6 minuta
Kuga hara Hrvatskom, sprovode se hitne mere

Kuga hara Hrvatskom, sprovode se hitne mere

Alo pre 16 minuta
Uživo Ukrajina vratila 16 kvadratnih kilometara u Pokrovsku! Orban: Korišćenje ruske imovine je objava rata!

Uživo Ukrajina vratila 16 kvadratnih kilometara u Pokrovsku! Orban: Korišćenje ruske imovine je objava rata!

Alo pre 11 minuta
Objavljen snimak ubice sa Univerziteta Braun; Preko 400 policajaca u potrazi; "Ne izlazite" FOTO/VIDEO

Objavljen snimak ubice sa Univerziteta Braun; Preko 400 policajaca u potrazi; "Ne izlazite" FOTO/VIDEO

B92 pre 6 minuta
Avionu se pokvario motor odmah nakon poletanja! Momentalno se vratio na pistu, zbog kvara buknuo požar

Avionu se pokvario motor odmah nakon poletanja! Momentalno se vratio na pistu, zbog kvara buknuo požar

Alo pre 1 minut