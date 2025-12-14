Pucnjava na Univerzitetu Braun

Nema informacija da li je i koliko ljudi povređeno

Univerzitet Braun izdao je danas hitno upozorenje, nakon što je došlo do prijave o pucnjavi na kampusu tog univerziteta, u kojem se navodi da policija grada Providens, američke savezne države Roud Ajlend još uvek traži jednog ili više osumnjičenih. U najnovijem upozorenju, objavljenom u 17.11 časova po lokalnom vremenu, univerzitet je pozvao studente da ostanu u skloništima, zaključaju vrata i utišaju telefone, preneo je NBC News „Braun koordinira sa više