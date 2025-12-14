Crvena zvezda, ipak, ne gostuje u Tel Avivu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Crvena zvezda, ipak, ne gostuje u Tel Avivu

Crvena zvezda, ipak, neće biti prvi rival Hapoela u Evroligi u utakmici odigranoj u Tel Avivu.

Dugo čekani povratak crvenih iz Sofije pred domaću publiku otkazan je u poslednji čas. Razlog? Dvorana „Menora Mivtačim arena“, koju Hapoel deli sa Makabijem, zauzeta je u utorak uveče. Zbog toga, crveno-beli će po sletanju u Tel Aviv produžiti autobusom 70 kilometara autoputem do Jerusalima, u kojem će zapravo biti odigran duel 16. kola Evrolige. Satnica je ostala ista – utorak u 20.05. Hapoel će biti domaćin u dvorani „Pais“ u kojoj nastupa njihov imenjak iz
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zvezda ipak ne gostuju Hapoelu u Tel Avivu

Zvezda ipak ne gostuju Hapoelu u Tel Avivu

Danas pre 23 minuta
Sele se u „grad mira“: Crvena zvezda neće igrati protiv Hapoela u Tel Avivu!

Sele se u „grad mira“: Crvena zvezda neće igrati protiv Hapoela u Tel Avivu!

Hot sport pre 27 minuta
Hapoelu se baš ne da - ni protiv Zvezde ne može u svojoj hali

Hapoelu se baš ne da - ni protiv Zvezde ne može u svojoj hali

B92 pre 38 minuta
Promena plana, Zvezda neće gostovati u Tel Avivu u Evroligi

Promena plana, Zvezda neće gostovati u Tel Avivu u Evroligi

Nova pre 52 minuta
Hapoel dočekuje Zvezdu u domovini, ali ne u Tel Avivu

Hapoel dočekuje Zvezdu u domovini, ali ne u Tel Avivu

Sportske.net pre 47 minuta
Crvena zvezda ne gostuje u Tel Avivu: Promena plana za meč sa liderom Evrolige

Crvena zvezda ne gostuje u Tel Avivu: Promena plana za meč sa liderom Evrolige

Mondo pre 1 sat
Zvezda saznala važne vesti pred sledeći meč u Evroligi, ne igra u Tel Avivu!

Zvezda saznala važne vesti pred sledeći meč u Evroligi, ne igra u Tel Avivu!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaTel Aviv

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ipak ne gostuju Hapoelu u Tel Avivu

Zvezda ipak ne gostuju Hapoelu u Tel Avivu

Danas pre 23 minuta
Remi Mladosti i Spartaka

Remi Mladosti i Spartaka

RTV pre 27 minuta
U finalu NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija

U finalu NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija

RTV pre 27 minuta
Produžetak u borbi za bronzu - Francuska rastužila domaćina Holandiju

Produžetak u borbi za bronzu - Francuska rastužila domaćina Holandiju

RTS pre 3 minuta
Sele se u „grad mira“: Crvena zvezda neće igrati protiv Hapoela u Tel Avivu!

Sele se u „grad mira“: Crvena zvezda neće igrati protiv Hapoela u Tel Avivu!

Hot sport pre 27 minuta