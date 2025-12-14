Crvena zvezda, ipak, ne gostuje u Tel Avivu

Crvena zvezda, ipak, neće biti prvi rival Hapoela u Evroligi u utakmici odigranoj u Tel Avivu.

Dugo čekani povratak crvenih iz Sofije pred domaću publiku otkazan je u poslednji čas. Razlog? Dvorana „Menora Mivtačim arena“, koju Hapoel deli sa Makabijem, zauzeta je u utorak uveče. Zbog toga, crveno-beli će po sletanju u Tel Aviv produžiti autobusom 70 kilometara autoputem do Jerusalima, u kojem će zapravo biti odigran duel 16. kola Evrolige. Satnica je ostala ista – utorak u 20.05. Hapoel će biti domaćin u dvorani „Pais“ u kojoj nastupa njihov imenjak iz